Легковое авто "влетело" в столб в пригороде Актау

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

ДТП случилось в ночь на субботу, 2 июля, в пригороде Актау - легковой автомобиль врезался в столб уличного освещения. На водителя составили административный протокол.

Как передает издание Lada.kz, ссылаясь на Департамент полиции Мангистауской области, авария случилась на участке дороги Сайын Шапагатов - Актау.

Правоохранители установили, что водитель авто "ВАЗ 211440" не предпринял меры при возникновении препятствия и врезался в столб освещения.

В результате ДТП никто не пострадал. На автолюбителя составили административный протокол по статье 610 КоАП РК "Нарушение водителями транспортных средств ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества". Ему может грозить штраф в размере 40 МРП (122 тыс. тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до 9 месяцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1976763-legkovoe-avto-vletelo-v-stolb-v-prigorode-aktau/