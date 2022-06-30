Четыре человека погибли в жутком ДТП близ Алматы (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/gres_big_family

Четыре человека погибли в жутком ДТП близ Алматы. Единственный выживший в дорожной аварии сейчас находится под наблюдением медиков. Подробности рассказали в ДП Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Информация о происшествии появилась в соцсетях. Отмечается, что на месте аварии погибли три человека.

В ДП Алматинской области сообщили, что ДТП произошло 30 июня в Талгарском районе с участием Lada Granta.

"Автомашиной управлял 31-летний мужчина, который на 37 км автодороги Алматы-Жетыген близ села Жаналык допустил ее опрокидывание. В салоне автомобиля находились 5 человек, трое из которых погибли на месте происшествия.

Также при госпитализации скончался один из двух пострадавших. Уголовное расследование проводится по ст.345 ч.4 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Как проинформировали в областном управлении здравоохранения, единственным выжившим в ДТП оказался 19-летний парень, который сейчас находится под строгим наблюдением врачей.

"Пациент в тяжелом состоянии. Полученные травмы очень серьезные. Сейчас он находится в реанимации. Врачи делают все возможное", - рассказала пресс-секретарь ведомства Ляйлим Аубакирова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1976351-chetyre-cheloveka-pogibli-v-zhutkom-dtp-bliz-almaty-video/