Врезался в камень и опрокинулся: смертельное ДТП произошло в ВКО

Место происшествия. Фото: YK-news.kz

Авария со смертельным исходом произошла на трассе Усть-Каменогорск - Алтай. Подробности дорожно-транспортного происшествия озвучили в Департаменте полиции Восточно-Казахстанской области, передает YK-news.kz.

ДТП произошло около половины пятого утра 26 июня. По информации Департамента полиции Восточно-Казахстанской области, водитель двигался за рулем легкового авто в сторону Усть-Каменогорска и не справился с управлением.

Машина выехала за пределы проезжей части, врезалась в камень и опрокинулась.

На месте происшествия скончался 25-летний пассажир. Водителя с различными травмами госпитализировали в больницу.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч.3 ст.345 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Напомним, 28 июня в Павлодарской области человек сгорел заживо после столкновения легкового авто с грузовиком.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1976184-vrezalsya-v-kamen-i-oprokinulsya-smertelnoe-dtp-proizoshlo-v-vko/