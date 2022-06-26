Подросток погиб в ДТП с участием мопеда в Уральске

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Минувшей ночью смертельная авария произошла на пересечении улиц Шолохова и Курмангалиева в Уральске - погиб 17-летний пассажир мопеда, еще несколько человек пострадали, пишет "Мой город".

В пресс-службе ДП ЗКО корреспондентам издания сообщили, что микроавтобус Toyota столкнулся со стоящим мопедом, а также автомобилем марки "ВАЗ".

В салоне авто находились водитель и трое пассажиров, а на мопеде водитель и пассажир.

"В результате ДТП в больницу доставлены пять человек. Пассажир скутера - 17-летний подросток скончался в реанимационном отделении. Водитель скутера с множественными ушибами госпитализирован", - сообщили в полиции.

Пассажиров легкового авто отпустили домой после осмотра медиков.

"Предварительная причина ДТП - водитель микроавтобуса при движении отвлёкся на сотовый телефон", - заявили в ДП региона.

В полиции также добавили, что водитель японского авто был трезв.

Начато досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения", назначены все необходимые экспертизы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1975725-podrostok-pogib-v-dtp-s-uchastiem-mopeda-v-uralske/