Ребенок на самокате попал под колеса авто в Актюбинской области

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Несовершеннолетний на самокате попал под колеса авто в Хромтау. Подробности аварии озвучили в департаменте полиции Актюбинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, 22 июня 53-летний водитель SsangYong во дворе многоэтажного дома по проспекту Абая в Хромтау допустил наезд на несовершеннолетнего, который передвигался на самокате.

С места происшествия ребенок был госпитализирован в больницу.

Судя по результатам медицинского освидетельствования, водитель автомобиля был трезв.

"По данному факту начато досудебное расследование по ст.345 ч.2 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - отметили в департаменте полиции Актюбинской области.

Напомним, ранее сообщалось, что в Актау на пешеходном переходе также сбили ребенка на самокате.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1975586-rebenok-na-samokate-popal-pod-kolesa-avto-v-aktyubinskoy-oblasti/