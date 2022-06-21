Грузовой поезд столкнулся с фурой в Шымкенте. Фото: otyrar.kz

В Шымкенте произошло ДТП с участием фуры и грузового поезда. Тем не менее, по предварительным данным, жертв и пострадавших в происшествии нет.

Авария случилась вчера, 20 июня, на железнодорожном переезде вблизи жилого массива "Елтай" в Шымкенте. Об этом сообщили корреспонденты Otyrar.kz.

Видео с места событий сделала съемочная группа издания.

На записи можно заметить, что поезд врезался в бок прицепа грузовой машины. При этом сильных повреждений на первый взгляд не заметно.

Также видно, что фура находится в нескольких метрах от дороги на железнодорожном переезде.

Отмечается, что подробности столкновения грузового поезда и фуры пока неизвестны. По данным издания, ДТП обошлось без жертв и пострадавших.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1974943-gruzovoy-poezd-stolknulsya-s-furoy-v-shymkente/