Двух лошадей сбили на трассе в Мангистау (видео)

Кадр из видео очевидца: Lada.kz

ДТП с участием легкового автомобиля и двух лошадей произошло накануне на одной из трасс в Мангистау. В отношении водителя составили протокол.

Инцидент случился 19 июня в 22:14 на трассе, ведущей к отелю Rixos, пишет издание "Лада". В пресс-службе департамента полиции региона рассказали подробности произошедшего.

По информации полицейских, водитель Volkswagen Passat, направляясь с базы отдыха в город, не принял меры при возникновении препятствий и совершил наезд на двух лошадей.

Также подчеркивается, что у животных не было каких-либо опознавательных знаков и маркировок.

В результате аварии никто не пострадал.

Также в полиции сообщили, что в отношении водителя был составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК ("Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества").

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1974923-dvuh-loshadey-sbili-na-trasse-v-mangistau-video/