Автомобиль упал в обрыв в Алматинской области

Место происшествия. Фото: facebook.com/rosokazahstan

Сегодня, 17 июня, в Карасайском районе Алматинской области перевернулся и упал в обрыв автомобиль. На место происшествия выехали спасатели. Об этом сообщает Республиканский оперативно-спасательный отряд (РОСО) МЧС РК на своей официальной странице в Facebook.

В полдень в дежурно-диспетчерское отделение РОСО МЧС РК поступило сообщение о том, что на повороте на дачах Коклайсай в Карасайском районе перевернулся и упал в обрыв автомобиль.

После сильного удара водитель не смог выбраться из салона самостоятельно.

Пять спасателей на 1 единице техники незамедлительно выехали на место происшествия. Сюда же прибыла скорая помощь, однако не смогла подобраться к мужчине 1951 года рождения.

Сотрудники РОСО аккуратно извлекли из машины пострадавшего и передали медикам.

Казахстанцев попросили будь бдительными на дорогах и не отвлекаться на посторонние вещи, находясь за рулем автомобиля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1974617-avtomobil-sletel-v-obryv-v-almatinskoy-oblasti/