Пьяный водитель снес светофор в Актау: пострадала беременная девушка

Фото с места ДТП: lada.kz

Накануне ночью в Актау случилось серьезное ДТП, в результате которого пострадала молодая беременная девушка. По данным полиции, водитель авто сел за руль в пьяном виде.

Как пишет Lada.kz, ссылаясь на слова очевидцев аварии, водитель легкового авто врезался в столб светофора недалеко от ТРЦ "Астана". От удара автомобиль перевернулся.

Проезжавшие мимо водители сняли на видео, что на месте ДТП стоит машина скорой помощи и несколько служебных авто полиции.

Позже в Департаменте полиции Мангистау сообщили, что авария произошла рано утром, в 5:17.

По информации правоохранителей, водитель Audi A4 в состоянии алкогольного опьянения не предпринял меры для остановки при возникновении препятствия на дороге и врезался в светофор.

"В результате ДТП двое пострадавших были доставлены в больницу. После оказания медицинской помощи оба отпущены домой", - цитирует издание полицию.

На водителя составлен административный протокол. Ему грозит административный арест на 20 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.

Между тем в Мангистауской областной многопрофильной больнице изданию сообщили, что в результате ДТП пострадала беременная женщина 1996 года рождения.

"У нее диагностировали поверхностную черепно-мозговую травму. После амбулаторного лечения женщину отправили домой", - отметили в больнице.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1974108-pyanyy-voditel-snes-svetofor-v-aktau-postradala-beremennaya-video/