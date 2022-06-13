Жуткое ДТП под Талдыкорганом: погибли женщина и годовалый ребенок, шестеро пострадали

Иллюстративное фото: instagram.com/taldykorganec.insta

В ДТП под Талдыкорганом погибли молодая женщина и годовалый ребенок. Еще 6 пострадавших, среди них четверо детей, находятся в больнице. Подробности жуткой аварии рассказали в департаменте полиции Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Информация о ДТП появилась в соцсетях. Автор поясняет, что авария случилась близ Талдыкоргана по дороге в сторону села Карабулак (административный центр Ескельдинского района).

"Машина Mercedes перевернулась. Есть погибшие. Скончалась женщина и ее дочь, пятилетняя дочь - в реанимации", - указывается в посте.

В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что ДТП с участием Mercedes-Benz произошло на 6 км автодороги Талдыкорган-Карабулак-Текели.

"Автомашиной управляла 29-летняя женщина, которая допустила ее опрокидывание на территории Ескельдинского района. В салоне находились трое взрослых и пятеро малолетних детей. На месте происшествия погиб годовалый ребенок.

Также при госпитализации скончался один из взрослых. Остальные шестеро пострадавших находятся под наблюдением медиков в областной больнице", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Расследование с назначением необходимых экспертиз проводится по ст.345 ч.4 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1973900-zhutkoe-dtp-pod-taldykorganom-pogibli-zhenschina-i-godovalyy-rebenok-shestero-postradali/