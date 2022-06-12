Автобус перевернулся на трассе Алматы - Усть-Каменогорск: есть погибший (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/krispi_almaty_

Рейсовый автобус опрокинулся на трассе Алматы - Усть-Каменогорск. В дорожной аварии погибла 66-летняя женщина. Троих пассажиров, среди них 7-летний ребенок, госпитализировали с травмами в больницу, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции Алматинской области.

Видео с места аварии появилось в соцсетях. На кадрах показан опрокинутый автобус, битое стекло на проезжей части, несколько карет скорой помощи и группа людей, которые пытаются оказать помощь пострадавшим. Автор поста указывает, что ДТП произошло на трассе Талдыкорган - Ушарал.

В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что авария с участием пассажирского автобуса случилась близ села Тарас в Аксуском районе в ночь на 12 июня.

"Автобус осуществлял междугородние перевозки и направлялся из Зайсана в Алматы. За рулем находился 50-летний мужчина, который на 396 км автодороги Алматы - Усть-Каменогорск не справился с управлением и допустил опрокидывание.

На месте происшествия скончалась 66-летняя женщина. В ДТП также пострадали еще трое пассажиров, которых с различными травмами госпитализировали в ближайшую больницу. Среди пострадавших 7-летняя девочка", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Расследование проводится по ст.345 ч.3 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1973726-avtobus-perevernulsya-na-trasse-almaty-ust-kamenogorsk-est-pogibshiy-video/