Три человека погибли, один пострадал в страшном ДТП в Алматы (видео)

Кадр из видео с места ДТП: Telegram-канал Kris_p_almaty | Kazpress.kz |

Жуткая авария произошла сегодня, 10 июня, на Кульджинском тракте в Алматы - столкнулись две иномарки. В результате ДТП погибли три человека, еще один попал в больницу в крайне тяжелом состоянии.

По данным издания Sputnik Казахстан, авария произошла между улицами Бухтарминская и поселком Гулдала.

Как рассказали очевидцы ДТП, водитель автомашины BMW двигался по Кульджинскому тракту на юг, в сторону города. Не доезжая до улицы Бухтарминская, напротив автозаправочной станции по неустановленным причинам водитель иномарки выехал на полосу встречного движения, где на полной скорости лоб в лоб столкнулся с автомобилем Mercedes.

Удар оказался настолько сильным, что машины разбросало в разные стороны, а находившиеся в них люди вылетели на проезжую часть. Сами иномарки превратились в груду железа.

В результате ДТП погибли оба водителя и пассажир Mercedes. Единственный выживший, 15-летний подросток, находившийся в Mercedes, госпитализирован с тяжелыми травмами.

По данному факту начато досудебное расследование. Назначены экспертизы.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1973500-tri-cheloveka-pogibli-odin-postradal-v-strashnom-dtp-v-almaty-video/