Девушка-подросток пострадала в результате ДТП с опрокидыванием в Павлодарской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Павлодарской области накануне произошло ДТП, в результате которого пострадала несовершеннолетняя девушка. Об этом сообщается на официальной странице ДП Павлодарской области в Instagram.

Как указали в полиции, авария случилась на 84 километре трассы "Калкаман-Керней", неподалеку от села Шоптыколь Баянаульского района, примерно в 17:15.

По имеющейся информации, 19-летний водитель авто марки Nissan Largo не справилась с рулевым управлением и допустила опрокидывание автомобиля в кювет.

В результате ДТП пострадала пассажир 2005 года рождения, находившаяся с ней в салоне.

С различными травмами девушку доставили в больницу.

В департаменте полиции отметили, что машину после аварии поместили на специализированную штрафную стоянку.

По данному факту проводится проверка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1973418-devushka-podrostok-postradala-v-rezultate-dtp-s-oprokidyvaniem-v-pavlodarskoy-oblasti/