Девушка-подросток пострадала в результате ДТП с опрокидыванием в Павлодарской области
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В Павлодарской области накануне произошло ДТП, в результате которого пострадала несовершеннолетняя девушка. Об этом сообщается на официальной странице ДП Павлодарской области в Instagram.
Как указали в полиции, авария случилась на 84 километре трассы "Калкаман-Керней", неподалеку от села Шоптыколь Баянаульского района, примерно в 17:15.
По имеющейся информации, 19-летний водитель авто марки Nissan Largo не справилась с рулевым управлением и допустила опрокидывание автомобиля в кювет.
В результате ДТП пострадала пассажир 2005 года рождения, находившаяся с ней в салоне.
С различными травмами девушку доставили в больницу.
В департаменте полиции отметили, что машину после аварии поместили на специализированную штрафную стоянку.
По данному факту проводится проверка.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1973418-devushka-podrostok-postradala-v-rezultate-dtp-s-oprokidyvaniem-v-pavlodarskoy-oblasti/