43-летнюю женщину сбили на пешеходном переходе в Актау (видео)

Женщину сбили на пешеходном переходе в Актау. Кадр из видео: lada.kz

В Актау 43-летнюю горожанку сбили на нерегулируемом пешеходном переходе. Женщина доставлена в больницу. Медосвидетельствование показало, что водитель был пьян.

ДТП в Актау произошло 28 мая около 00:50 в 6-м микрорайоне, передает издание Lada.kz.

По информации полиции, наезд на женщину совершил водитель внедорожника Mitsubishi Pajero на нерегулируемом пешеходном переходе.

Пострадавшая была госпитализирована в Мангистаускую областную больницу.

Как показал результат медицинского освидетельствования, водитель был в состоянии алкогольного опьянения легкой степени. На него составлен административный протокол по части 3 статьи 608 КоАП РК "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения".

Автомобиль был водворен на штрафную стоянку.

На данный момент назначена судебно-медицинская экспертиза, ведется расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1971479-43-letnyuyu-zhenschinu-sbili-na-peshehodnom-perehode-v-aktau-video/