Три человека погибли в ДТП на трассе в Атырауской области (фото)

Место происшествия. Фото: ДП Атырауской области

В Атырауской области на автодороге республиканского значения произошло смертельное ДТП с участием Toyota Ipsum. В результате аварии три человека скончались на месте происшествия, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции региона.

По информации пресс-службы ведомства, 25 мая около 18.00 часов на 490 км трассы республиканского значения Актобе-Атырау-Астрахань водитель компактвэна Toyota Ipsum, зарегистрированного в Армении, не справился с рулевым управлением.

Место происшествия. Фото: ДП Атырауской области

В результате чего машина перевернулась. На месте происшествия погибли водитель 1985 года рождения, а также два пассажира 1975 и 1968 годов рождения.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Место происшествия. Фото: ДП Атырауской области

Напомним, в ночь на 24 мая в поселке Боралдай близ Алматы водитель BMW X5 вылетел с дороги и приземлился на крышу жилого дома. Кроссовер также повредил газовую трубу и электрический столб.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1971092-tri-cheloveka-pogibli-v-dtp-na-trasse-v-atyrauskoy-oblasti-foto/