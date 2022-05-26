Семь выпускников пострадали в ДТП в Мангистау

Фото с места ДТП: lada.kz

Вчера, 25 мая, в результате ДТП в Мангистауской области пострадали семь человек, двое из них – в тяжелом состоянии. Как оказалось, в машине, попавшей в ДТП, ехали выпускники школы.

Как сообщает Lada.kz, ссылаясь на руководителя пресс-службы областного управления здравоохранения Молдир Адиль, ДТП произошло на трассе в районе села Сайотес.

В результате аварии травмы различной степени получили семь человек, состояние двоих из них оценивается как тяжелое.

"Двое участников аварии доставлены санитарной авиацией в областную больницу. Состояние у них тяжелое. У пятерых детей состояние средней степени тяжести. Они находятся в Мангистауской районной больнице", – прокомментировала замдиректора больницы Орынгуль Муканова.

Между тем в связи с окончанием учебного года полиция Мангистауской области переведена на усиленный режим несения службы. В целях предупреждения несчастных случаев и инцидентов было организовано специальное рейдовое мероприятие, сообщается на официальном Instagram-аккаунте полиции области.

"Все правонарушения, опубликованные в социальных сетях, приняты во внимание полиции, все они были зафиксированы. В настоящее время ряд водителей уже привлечен к ответственности, сотрудники полиции работают над привлечением к ответственности остальных нарушителей.

Уважаемые выпускники, не допускайте совершения правонарушений в ночное время! На обеспечение общественного порядка задействованы все силы полиции.

Уважаемые родители, учителя, директоры школ, держите своих детей под строгим контролем!" – говорится в сообщении полиции.

К ответственности уже привлечены водители Lexus GX 470, Toyota Land Cruiser, Porsche Cayenne, Range Rover – видео с нарушениями ПДД молодыми автолюбителями были опубликованы в соцсетях.

Накануне сообщалось, что в Таразе 17-летний школьник сел за руль чужого автомобиля и, не справившись с управлением, опрокинул его в арык.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1971060-sem-vypusknikov-postradali-v-dtp-v-mangistau/