Фура с чипсами перевернулась в СКО

Место происшествия. Фото: polisia.kz

В Северо-Казахстанской области перевернулась фура с чипсами. В итоге дальнобойщик из Актобе больше пяти часов провел на трассе вблизи села Кондратовка Кызылжарского района, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

21 мая около 15.00 часов у фуры MAN под управлением 43-летнего водителя возникла поломка в ходовой части.

Грузовик съехал на обочину и перевернулся. Машина, перевозившая 5 тонн чипсов, направлялась из Новосибирска в Костанай.

Очевидцы сообщили о произошедшем дорожным полицейским, которые патрулировали участок трассы.

Сотрудники приехали к месту аварии и вызвали на подмогу тяжелую технику "КазАвтоЖол". Однако застрявший большегруз не удалось вытащить из кювета.

Место происшествия. Фото: polisia.kz

Тогда правоохранители дополнительно вызвали кран на базе "КамАЗа". Кузов рефрижератора и переднюю часть пришлось отделить. Все работы завершились к 21.00 часам.

Водитель поблагодарил всех, кто оказывал ему помощь. После устранения поломки он продолжил путь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1970766-fura-s-chipsami-perevernulas-v-sko/