Фура с чипсами перевернулась в СКО
Опубликовано:
В Северо-Казахстанской области перевернулась фура с чипсами. В итоге дальнобойщик из Актобе больше пяти часов провел на трассе вблизи села Кондратовка Кызылжарского района, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.
21 мая около 15.00 часов у фуры MAN под управлением 43-летнего водителя возникла поломка в ходовой части.
Грузовик съехал на обочину и перевернулся. Машина, перевозившая 5 тонн чипсов, направлялась из Новосибирска в Костанай.
Очевидцы сообщили о произошедшем дорожным полицейским, которые патрулировали участок трассы.
Сотрудники приехали к месту аварии и вызвали на подмогу тяжелую технику "КазАвтоЖол". Однако застрявший большегруз не удалось вытащить из кювета.
Тогда правоохранители дополнительно вызвали кран на базе "КамАЗа". Кузов рефрижератора и переднюю часть пришлось отделить. Все работы завершились к 21.00 часам.
Водитель поблагодарил всех, кто оказывал ему помощь. После устранения поломки он продолжил путь.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1970766-fura-s-chipsami-perevernulas-v-sko/