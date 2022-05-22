Восемь человек погибли в жуткой аварии на КПП в Кыргызстане

Фото с места ДТП: 24.kg

Трагедия произошла накануне на КПП "Чечме" на кыргызско-узбекской границе - трал, груженный экскаватором, врезался в машины.

Всего в результате аварии погибли восемь человек, еще семь пострадали. Пятеро находятся в больнице, сообщает 24.kg.

По информации издания, трал Shacman, принадлежащий МЧС, врезался в стоящие около пропускного пункта машины. Сотрудники ведомства направлялись из Оша в село Божой для очистки селевого канала после проливных дождей.

Известно, что погибли 2 сотрудника МЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1970433-vosem-chelovek-pogibli-v-zhutkoy-avarii-na-kpp-v-kyrgyzstane/