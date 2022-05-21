Водитель Land Cruiser задавил отару овец в Алматинской области

Место происшествия. Кадр из видео: Дамир Аспан/Facebook

В Алматинской области внедорожник переехал отару овец. Видео последствий ДТП распространяется в соцсетях. Подробности аварии рассказали в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео с места происшествия появилось в соцсетях. На кадрах показаны туши мелкого рогатого скота, лежащие на проезжей части. Уточняется, что отару на большой скорости переехал внедорожник.

"Общее число погибшего скота более 30 голов. Среди них овцы, козы, а также молодняк из ягнят и козлят", - указывается в посте.

Как выяснилось, ДТП произошло 20 мая на территории Уйгурского района. В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что в аварии погибли 32 овцы и козы.

"Наезд на отару овец был допущен автомашиной Toyota Land Cruiser на 55 км автодороги Аксай- Чунджа-Калжат. Установлено, что внедорожником управлял 25-летний житель Талгара, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель скрылся с места происшествия, но был вскоре задержан и помещен под стражу", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Здесь дополнили, что мужчина привлечен к ответственности по ст.608 (Управление ТС водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения) и ст.610 (Нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества) КоАП РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1970392-voditel-land-cruiser-zadavil-otaru-ovets-v-almatinskoy-oblasti/