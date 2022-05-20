Семья попала в жуткое ДТП в Актюбинской области: мать и 3-летняя дочь погибли (фото)

Место происшествия. Фото: ДП Актюбинской области

Страшное ДТП произошло в Актюбинской области ночью 20 мая. В результате аварии погибли мать и ее 3-летняя дочь, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

По информации ведомства, 20 мая примерно в 00.10 часов 40-летний житель Байганинского района ехал со своей семьей на автомашине Renault Duster.

На 248 км автодороги Актобе-Астрахань водитель кроссовера столкнулся с грузовиком Iveco, припаркованным на обочине дороги.

Место происшествия. Фото: ДП Актюбинской области

От удара Renault также врезался в стоявший на обочине "КамАЗ".

В результате 41-летняя супруга и 3-летняя дочь водителя кроссовера от полученных травм скончались на месте происшествия.

Сам глава семейства с несовершеннолетним сыном 2005 года рождения госпитализированы в реанимацию ЦБ Байганинского района.

Место происшествия. Фото: ДП Актюбинской области

Проводится досудебное расследование по ст.345 ч.4 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1970254-semya-popala-v-zhutkoe-dtp-v-aktyubinskoy-oblasti-mat-i-3-letnyaya-doch-pogibli-foto/