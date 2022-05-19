При аварии с автобусом в Мексике погибли 14 человек

Место происшествия. Фото: twitter.com/PCJalisco

На западе Мексики в штате Халиско автобус, перевозивший сельскохозяйственных рабочих, потерял управление и врезался в стену на шоссе Тукскуэка-Ситала. В результате инцидента погибли 14 человек, передает служба гражданской защиты штата в Twitter.

"По предварительным данным, сбой произошел в тормозной системе транспортного средства. Водитель попытался остановить транспортное средство, но врезался в стену, расположенную на обочине", – говорится в сообщении ведомства.

В результате происшествия погибли 14 человек, в том числе и водитель транспорта, еще 20 получили ранения.

Отмечается, что в автобусе находились сотрудники компании, которая занимается производством ягод.

В марте ДТП с участием автобуса, в котором ехали граждане Украины, произошло на севере Италии. Транспорт перевернулся на трассе. В салоне находилось около 20 человек, один человек погиб.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1970060-pri-avarii-s-avtobusom-v-meksike-pogibli-14-chelovek/