ДТП с участием полицейской машины попало на видео в Алматы

Кадр из видео с места ДТП: t.me/almatykrisp

Дорожно-транспортное происшествие с участием полицейского автомобиля произошло накануне в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Авария случилась накануне, 16 мая, примерно в 20:00 на пересечении проспекта Райымбека и улицы Абылай хана.

Как пояснили в пресс-службе департамента полиции, служебный автомобиль правоохранителей SsangYong двигался по проспекту Райымбека на восток на разрешающий сигнал светофора. В это время по этому же проспекту на запад двигался автомобиль Toyota, поворачивая на улицу Абылай хана.

Легковушка не пропустила полицейский автомобиль, грубо нарушив ПДД, и столкнулась с ним.

Врачи осмотрели водителей на месте ДТП.

Другие подробности инцидента не сообщаются.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1969690-dtp-s-uchastiem-politseyskoy-mashiny-popalo-na-video-v-almaty/