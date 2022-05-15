ДТП с автобусом в Жамбылской области: скончался еще один пострадавший

Место происшествия. Фото: Департамент полиции Жамбылской области

Количество погибших в результате ДТП с автобусом, произошедшего в Жамбылской области, достигло трех. На самом месте происшествия погибли двое.

Как сообщили "Хабару 24" в местном управлении здравоохранения, последние минуты своей жизни умерший провел в реанимации центральной больницы Жуалынского района.

Таким образом, число жертв аварии достигло трех.

Тела двоих погибших уже отправили на родину, в Узбекистан. Состояние еще двоих человек медики оценивают как тяжелое. Одного из них бортом санавиации доставили в Таразскую многопрофильную больницу.

Что касается других пострадавших в аварии, то более 20 человек уже вернулись домой. Для их транспортировки организовали специальную автоколонну из 8 карет "скорой" и автобуса.

О факте ДТП в Жамбылской области стало известно 12 мая. В результате трагедии погибли 2 человека, более 30 получили травмы различной степени тяжести. Указывалось, что в салоне перевернувшегося автобуса находились граждане Узбекистана.

Накануне врачи рассказали о состоянии пострадавших. Двоим из них пришлось ампутировать по руке, еще у одной женщины зафиксировали переломы позвоночника в нескольких местах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1969315-dtp-s-avtobusom-v-zhambylskoy-oblasti-skonchalsya-esche-odin-postradavshiy/