ДТП с автобусом в Жамбылской области: пострадавшие граждане Узбекистана выехали домой

Перевозка пострадавших. Фото: пресс-служба МЧС РК

Сегодня ночью из Жуалынского района Жамбылской области в Узбекистан выехала колонна автотранспорта, которая вывезла пострадавших в результате ДТП узбекистанцев на родину, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Как рассказали в МЧС Казахстана, опергруппу возглавил замминистра по ЧС Узбекистана Азизбек Латифжонов.

Также в состав колонны вошли восемь карет скорой медицинской помощи и один пассажирский автобус марки Van Hool. Они выехали в 2 часа ночи.

В транспорте находились тринадцать пострадавших, семь человек из числа находившихся в пункте временного размещения и двое погибших в результате серьезного ДТП, произошедшего ранее в Жамбылской области.

Перевозка пострадавших. Фото: пресс-служба МЧС РК

Замминистра по ЧС Узбекистана поблагодарил казахстанских коллег и все задействованные службы за спасение своих соотечественников.

В 07:15 колонна пересекла границу Республики Казахстан. На данный момент в реанимационном отделении больницы Жуалынского района остаются два гражданина Узбекистана 1980 и 1965 годов рождения.

Перевозка пострадавших. Фото: пресс-служба МЧС РК

Напомним, что о ДТП в Жамбылской области стало известно 12 мая. В результате трагедии погибли 2 человека, более 30 получили травмы различной степени тяжести.

Указывалось, что в салоне перевернувшегося автобуса находились граждане Узбекистана.

Сегодня врачи рассказали о состоянии пострадавших. Двоим из них пришлось ампутировать по руке, еще у одной женщины зафиксировали переломы позвоночника в нескольких местах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1969278-dtp-s-avtobusom-v-zhambylskoy-oblasti-postradavshie-grazhdane-uzbekistana-vyehali-domoy/