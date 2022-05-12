Восьмилетний ребенок погиб на дороге в Нур-Султане

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Сегодня в столице произошло ДТП, в результате которого погиб ребенок. Мальчику было восемь лет, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Нур-Султана.

В полиции рассказали, что несовершеннолетний ребенок попал под колеса автомашины "ГАЗель". Сообщается, что водитель ехал по улице Сусамыр в сторону улицы Малахова, а ребенок передвигался на велосипеде в попутном направлении.

"От полученных травм 8-летний мальчик скончался на месте происшествия", – заявили в пресс-службе ведомства.

Сейчас по данному факту ведется досудебное расследование.

"Департамент полиции города Нур-Султана предупреждает граждан строго соблюдать правила дорожного движения. Водителям быть бдительными и максимально внимательными, пешеходам переходить дорогу только в установленных местах", – напомнили столичные полицейские.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1969051-vosmiletniy-rebenok-pogib-na-doroge-v-nur-sultane/