Молодой парень и пенсионер погибли в ДТП в Алматы

Фото с места ДТП: Sputnik/ Стрингер

Трагедия произошла в Алмалинском районе Алматы минувшей ночью - под колесами автомобиля погиб 24-летний пешеход. Еще одна авария унесла жизнь 74-летнего пенсионера.

Первая авария произошла на улице Жамбыла, между улицами Манаса и Ауэзова, пишет Sputnik Казахстан.

По словам очевидцев, водитель Mercedes-Benz следовал по Жамбыла на восток, внезапно на проезжей части, в неположенном для перехода месте, появился молодой человек.

Сообщается, что водитель пытался уйти от столкновения, однако не сумел это сделать. Автомобиль на полном ходу сбил 24-летнего алматинца.

К приезду бригады скорой медицинской помощи пострадавший от полученных травм скончался на месте происшествия.

Еще одно смертельное ДТП произошло в Алматы, на этот раз в Турксибском районе.

Как рассказали очевидцы корреспондентам издания, водитель автомашины Audi-80 двигался по Коминтерна и, выезжая на главную улицу – Шемякина, не заметил или проигнорировал знак "Уступи дорогу".

Водитель Toyota Camry слишком поздно заметил немецкий автомобиль и на полном ходу врезался ему в бок. От сильного удара Audi выбросило с проезжей части, машина едва не упала в арык.

В результате аварии от травм, несовместимых с жизнью, скончался 74-летний водитель немецкой машины.

В настоящее время по обоим фактам в полиции Алматы начато расследование, назначен ряд экспертиз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1968528-molodoy-paren-i-pensioner-pogibli-v-dtp-v-almaty/