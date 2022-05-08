Смертельная авария произошла в Нур-Султане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Минувшей ночью в Нур-Султане произошла смертельная авария с участием автомобилей Mercedes и Toyota, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного ДП.

По информации полицейских, водитель Toyota Camry двигался по улице Сембинова, на пересечении с улицей Кенесары он проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем марки Mercedes.

Немецкий автомобиль, как сообщили стражи порядка, ехал на "зеленый" сигнал светофора.

Водитель Mercedes скончался на месте ДТП, водителя Toyota Camry и пассажиров Mercedes с различными травмами доставили в больницу.

По данному факту начато досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1968520-smertelnaya-avariya-proizoshla-v-nur-sultane/