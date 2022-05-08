Шесть человек пострадали в аварии в Актау (фото)

Фото с места ДТП: пресс-служба Нацгвардии РК

ДТП с участием трех автомобилей произошло накануне вечером в 14 микрорайоне Актау. В результате аварии пострадали шесть человек. Помощь пострадавшим оказали гвардейцы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

Военнослужащие стали очевидцами ДТП с участием "ВАЗ-21099", Toyota Camry и Toyota Land Cruiser. Инцидент произошел накануне в 17:30 близ одного из кафе города.

Пострадали шесть человек, все они были доставлены в Мангистаускую областную больницу.

Фото с места ДТП: пресс-служба Нацгвардии РК

Как сообщили в пресс-службе Нацгвардии, водитель "ВАЗ-21099" не принял меры при обнаружении препятствия и врезался в Toyota Camry. После он продолжил движение и столкнулся с внедорожником Toyota Land Cruiser 200.

Старший лейтенант Сабыр Куралов вызвал карету скорой помощи и сотрудников дорожно-патрульной службы, а также организовал оцепление с патрульными.

Фото с места ДТП: пресс-служба Нацгвардии РК

Также, как отметили в пресс-службе, совместно с медицинским персоналом гвардейцы оказали первую медицинскую помощь участникам происшествия.

За умелые и оперативные действия в экстренной ситуации командование воинской части наградило военнослужащих грамотами и ценными подарками.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1968505-shest-chelovek-postradali-v-avarii-v-aktau-foto/