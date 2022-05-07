Пассажирский автобус врезался в столб в Нур-Султане (видео)

Автобус наехал на столб в Нур-Султане. Кадр из видео: instagram.com/astana.times

Автобус наехал на фонарный столб в Нур-Султане, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции. В Сети распространилось видео с места ДТП.

На видео, опубликованном в одном из городских Instagram-пабликов, можно заметить пассажирский автобус, который наехал на столб, расположенный на тротуаре у дороги. От столкновения столб сильно погнулся.

В подписи очевидцы сообщили, что в ДТП попал городской автобус №28, и что он наехал на светофор.

Тем не менее, в ДП города Нур-Султана отметили, что водитель, проехав перекресток на запрещающий сигнал светофора, допустил наезд на опору уличного освещения.

Инцидент произошел сегодня, 7 мая, на пересечении улицы Керей, Жанибек хандар и улицы Акмешит.

Отмечается, что в результате ДТП жертв и пострадавших нет.

"В отношении водителя составлен административный протокол по части 1 статьи 610 КРКоАП", – сообщили полицейские.

В Департаменте полиции города Нур-Султана предупредили о необходимости быть бдительными на дорогах и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1968488-passazhirskiy-avtobus-vrezalsya-v-stolb-v-nur-sultane-video/