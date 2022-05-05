Пожилой водитель погиб в ДТП в Алматы. Полицейские назвали причину аварии

Машина вылетела на обочину и перевернулась в Алматы. Фото: instagram.com/almaty_police_department

28 апреля в Алматы в ДТП погиб водитель – его машина вылетела на обочину и перевернулась. В официальном Insatgram-аккаунте городского департамента полиции сообщили, что у мужчины за рулем случился сердечный приступ.

Инцидент произошел 28 апреля в Алматы на пересечении проспекта Аль-Фараби и улицы Ходжанова.

По рассказам очевидцев, автомашина Nissan двигалась на запад, а на пересечении с улицей Ходжанова на плавном повороте авто стало заносить.

"Машина начала сильно "вилять" и столкнулась с авто марки Chevrolet. Но Nissan не остановился, и по инерции автомашину понесло на бордюр.

Он и послужил своеобразным трамплином: машина подлетела и опрокинулась в арык. Прибывшие медики констатировали смерть водителя Nissan", – говорится в сообщении полиции.

Как отметили полицейские, у мужчины 1951 года рождения за рулем произошел сердечный приступ. Это стало причиной потери управления, из-за чего и произошло ДТП.

Сообщается, что специальным эвакуатором машину достали из арыка.

"Установлением обстоятельств данного происшествия будут заниматься дознаватели", – добавили полицейские.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1968191-pozhiloy-voditel-pogib-v-dtp-v-almaty-politseyskie-nazvali-prichinu-avarii/