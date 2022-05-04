Самое масштабное за десятилетие ДТП произошло в Украине, погибли 27 человек

Место ДТП. Фото: t.me/dsns_telegram

В Ровенской области Украины микроавтобус столкнулся с бензовозом и пассажирским автобусом. В результате погибли 27 человек, сообщил глава МВД Антон Геращенко.

"В ужасном ДТП в Ровенской области, где столкнулись микроавтобус, бензовоз и пассажирский автобус, следователями полиции найдено 27 останков погибших", – написал министр в своем Telegram-канале.

По его словам, из 38 пассажиров автобуса выжили лишь 12 человек. В тяжелом состоянии находится водитель бензовоза.

Геращенко отметил, что виновником ДТП по предварительным данным стал водитель микроавтобуса, который также погиб.

"27-й погибший, водитель микроавтобуса "Мерседес Вито", который по предварительной версии и стал виновником самой масштабной трагедии на дорогах Украины за последнее десятилетие", – добавил глава МВД Украины.

В ноябре прошлого года на трассе в Болгарии в ДТП с автобусом погибли 46 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1967972-samoe-masshtabnoe-za-desyatiletie-dtp-proizoshlo-v-ukraine-pogibli-27-chelovek/