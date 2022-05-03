Мужчина погиб, женщина с младенцем пострадали в результате ДТП в Шымкенте

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В результате ДТП в одном из районов Шымкента погиб молодой мужчина, женщина и двухмесячный малыш получили травмы и попали в больницу, сообщает телеканал Otyrar.kz.

По данным издания, смертельное ДТП произошло несколько дней назад поздней ночью. В микрорайоне Шымсити столкнулись автомобиль ВАЗ и минивэн Mercedes-Benz Sprinter.

На месте ДТП погиб водитель ВАЗ, пассажиры Mercedes - мать с двухмесячным ребенком - получили травмы и были госпитализированы. Отмечается, что их жизням ничего не угрожает. Водитель второго авто не пострадал.

Как пишет издание, на участке дороги, где случилось ДТП, идет ремонт, из-за чего проезжая часть не освещена, светофоры не работают. Местные жители самовольно убрали ограждения, чтобы обеспечить быстрый подъезд к домам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1967691-muzhchina-pogib-zhenschina-s-mladentsem-postradali-v-rezultate-dtp-v-shymkente/