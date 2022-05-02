Большегруз слетел с трассы в Мангистау

Кадр из видео: Lada.kz

Водитель большегруза не справился с рулевым управлением и съехал в кювет на трассе в Мангистауской области. В отношении мужчины составили административный протокол, он может лишиться водительских прав.

ДТП произошло 28 апреля на 78-м километре автодороги Жетыбай – Жанаозен – Туркменистан, пишет местное издание "Лада" со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

На место событий также прибыли медики, которые осмотрели водителя.

В отношении мужчины был составлен протокол по части 1 статьи 610 КоАП РК ("Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб").

Водителю грозит штраф в размере 20 МРП или лишение права управления ТС на срок до полугода.

Последствия аварии сняли на видео.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1967661-bolshegruz-sletel-s-trassy-v-mangistau/