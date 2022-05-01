Ребенок погиб под колесами авто в Алматы

Место ДТП в Алматы. Фото: Sputnik / Стрингер

Сегодня, 1 мая, на одной из улиц в Алматы произошел несчастный случай: из салона авто на ходу выпала и попала под колеса девочка 2014 года рождения. Она скончалась на месте происшествия.

Как пишет Sputnik Казахстан, трагедия произошла на одной из улиц в Медеуском районе южной столицы.

Как рассказал агентству водитель авто марки Hyundai Starex, во время движения у машины открылась дверь, и из салона на дорогу выпала девочка 2014 года рождения.

Сразу после этого ребенок попал под колеса этой же автомашины. Водитель переехал ее.

От тяжелых травм девочка скончалась на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи.

На месте в данный момент работают криминалисты и дознаватели для более детального выяснения всех обстоятельств трагедии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1967624-rebenok-pogib-pod-kolesami-avto-v-almaty/