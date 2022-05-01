Один парень умер, второй попал в больницу в результате ДТП в Алматинской области

Поврежденный автомобиль. Фото: instagram.com/angry_taldyk

Трое молодых ребят на Toyota Camry врезались в большегрузную фуру на трассе Алматы-Бишкек. Один погиб, другой госпитализирован с травмами в больницу. Подробности ДТП рассказали в Департаменте полиции Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Информация о ДТП, подкрепленная фотоснимками с места происшествия, распространяется в соцсетях. На фото Toyota темного цвета с искореженным кузовом. Передняя и боковая часть автомашины практически отсутствует и замята в салон. Рядом находится большегрузный DAF FAR XF.

Автор поста утверждает, что ДТП произошло в Жамбылском районе Алматинской области, где легковая иномарка столкнулась с впереди идущей фурой. В дорожной аварии якобы погибла 24-летняя девушка.

В полиции региона опровергли информацию о гибели девушки. В ведомстве уточнили, что в ДТП погиб 23-летний парень, а его травмированный сверстник был доставлен в больницу.

"ДТП произошло 1 мая близ села Узынагаш на 101 км автодороги "Алматы-Бишкек". В Toyota Camry находились трое молодых ребят в возрасте 22-23 года.

Следуя в западном направлении, водитель легковой машины потерял рулевое управление и допустил столкновение с попутно движущимся грузовиком DAF FAR XF. На месте происшествия погиб 23-летний пассажир Toyota.

Второго пассажира иномарки с различными телесными повреждениями госпитализировали" - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области.

Автомашина помещена на спецстоянку с назначением по факту необходимых экспертиз. Расследование проводится по статье 345, часть 3 УК РК ("Нарушение ПДД лицами, управляющими ТС, повлекшее по неосторожности смерть человека").

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1967623-odin-paren-umer-vtoroy-popal-v-bolnitsu-v-rezultate-dtp-v-almatinskoy-oblasti-video/