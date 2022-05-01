Две машины столкнулись лоб в лоб на трассе в Алматинской области (фото)

Поврежденный автомобиль. Фото: Sputnik / Стрингер

Сегодня, 1 мая, на трассе в Алматинской области произошло лобовое столкновение двух автомобилей, в результате которого погиб один человек, еще одного пострадавшего доставили в больницу.

Как пишет Sputnik Казахстан, серьезное ДТП произошло на трассе "Алматы - Кокпек - Коктал" в Алматинской области.

Водитель автомашины марки Audi 100 в момент аварии ехал в сторону города, и на 36 километре по неустановленным на данный момент причинам не справился с управлением.

Машина сначала заехала на обочину, после чего ее отбросило на встречную полосу, где она столкнулась лоб в лоб с Renault Arkana.

Поврежденный автомобиль. Фото: Sputnik / Стрингер

От сильного удара машины разбросало друг от друга на проезжей части.

Водитель Renault Arkana от полученных травм скончался на месте ДТП. Водителя Audi доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Также указывается, что в Audi были пассажиры, точное количество пострадавших сейчас уточняется.

На месте работают сотрудники полиции, им предстоит более детально выяснить обстоятельства и причин ДТП.

Поврежденный автомобиль. Фото: Sputnik / Стрингер

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1967619-dve-mashiny-stolknulis-lob-v-lob-na-trasse-v-almatinskoy-oblasti-foto/