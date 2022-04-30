Два человека погибли в ДТП на трассе в Павлодарской области

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Утром 30 апреля два человека погибли в дорожно-транспортном происшествии на трассе в Павлодарской области, еще один пострадал. Подробности аварии озвучил департамент полиции региона на своей официальной странице в Instagram.

По информации ведомства, 30 апреля в 09.05 часов на 2 км автодороги Шакат-Восточный-Шалдай в Павлодарском районе 24-летний водитель машины "ВАЗ-2110" совершил столкновение с "ГАЗ-53".

В результате аварии на месте происшествия скончались пассажиры легкового авто 1987 и 1978 годов рождения. Еще один пассажир 1969 года рождения с травмами госпитализирован в больницу.

В департаменте полиции Павлодарской области отметили, что автомобили водворены на специализированную стоянку. Назначены экспертизы. Проводится проверка.

Напомним, сегодня ночью также произошло ДТП с участием патрульного авто в Актау. Момент столкновения с другой машиной попал на видео.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1967558-dva-cheloveka-pogibli-v-dtp-na-trasse-v-pavlodarskoy-oblasti/