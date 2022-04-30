ДТП с участием полицейского авто попало на видео в Актау

Место происшествия. Фото: Lada.kz

В ночь на 30 апреля в Актау произошла авария с участием полицейского авто. Момент столкновения с другой машиной попал на видео. ДТП прокомментировали в ДП Мангистауской области, передает Lada.kz.

На кадрах был запечатлен момент столкновения патрульного авто с Hyundai Accent.

По информации департамента полиции Мангистауской области, ДТП произошло 30 апреля в 02.30 часов на перекрестке между 5 и 8 микрорайонами в Актау.

Участниками аварии стали патрульный автомобиль и Hyundai Accent.

В результате ДТП пострадали два человека, которые были доставлены в больницу. Один из них после оказания медицинской помощи отпущен домой, второй - госпитализирован.

"По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств). Назначена автотехническая экспертиза", - сообщили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1967556-dtp-s-uchastiem-politseyskogo-avto-popalo-na-video-v-aktau/