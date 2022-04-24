Женщина и двое детей погибли под колесами авто в Алматинской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Близ Талдыкоргана 19-летний парень за рулем Audi-80 насмерть сбил женщину и двух малолетних детей. Водитель иномарки взят под стражу. О подробностях ДТП рассказали в Департаменте полиции Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Информация о дорожной трагедии и видео с места происшествия появились в соцсетях. Автор поста уточняет, что смертельное ДТП произошло в ночь с 23 на 24 апреля в селе Карабулак Ескельдинского района.

"Были сбиты мать и двое ее несовершеннолетних детей. По предварительным данным, детям было 1 и 3 года" - указывается в тексте.

В полиции региона подтвердили факт ДТП. В ведомстве сообщили, что наезд на трех человек совершил 19-летний парень, который управлял автомашиной Audi-80.

"Установлено, что наезд совершен в селе Карабулак по улице Алдабергенова. Под колесами иномарки погибла 36-летняя женщина с двумя малолетними детьми (полуторагодовалая девочка и ее шестилетняя сестра).

Водитель взят под стражу. Автомашина изъята и помещена на спецстоянку", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Расследование по факту ДТП с назначением необходимых экспертиз проводится по ст.345 ч.4 УК РК ("Нарушение ПДД или эксплуатации ТС лицами, управляющими ТС, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1966507-zhenschina-i-dvoe-detey-pogibli-pod-kolesami-avto-v-almatinskoy-oblasti/