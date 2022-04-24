Три человека пострадали в результате массового ДТП напротив мечети в Алматы (фото)

Фото с места ДТП: Zakon.kz

Три автомобиля столкнулись в Алматы на пересечении Рыскулова-Шемякина. В результате произошедшей аварии пострадали три человека, передает Zakon.kz.

ДТП произошло напротив мечети "Вайнах", уточняет издание. Водитель автомобиля марки BMW заявил корреспондентам, что он двигался в восточном направлении по проспекту Рыскулова. Неожиданно, по его словам, с парковки мечети выехал автомобиль Mitsubishi Galant.

Фото с места ДТП: Zakon.kz

Произошло столкновение, после автомобили повело в сторону, и они врезались в припаркованный Lexus.

Как сообщает издание, в результате произошедшей аварии пострадали водители BMW и Mitsubishi, а также пассажирка Lexus.

Фото с места ДТП: Zakon.kz

Пострадавших водителей госпитализировали, а пассажирка уехала домой, откуда и вызвала скорую.

На месте работали сотрудники полиции.

Фото с места ДТП: Zakon.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1966501-tri-cheloveka-postradali-v-rezultate-massovogo-dtp-naprotiv-mecheti-v-almaty-foto/