Три человека пострадали в результате массового ДТП напротив мечети в Алматы (фото)
Три автомобиля столкнулись в Алматы на пересечении Рыскулова-Шемякина. В результате произошедшей аварии пострадали три человека, передает Zakon.kz.
ДТП произошло напротив мечети "Вайнах", уточняет издание. Водитель автомобиля марки BMW заявил корреспондентам, что он двигался в восточном направлении по проспекту Рыскулова. Неожиданно, по его словам, с парковки мечети выехал автомобиль Mitsubishi Galant.
Произошло столкновение, после автомобили повело в сторону, и они врезались в припаркованный Lexus.
Как сообщает издание, в результате произошедшей аварии пострадали водители BMW и Mitsubishi, а также пассажирка Lexus.
Пострадавших водителей госпитализировали, а пассажирка уехала домой, откуда и вызвала скорую.
На месте работали сотрудники полиции.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1966501-tri-cheloveka-postradali-v-rezultate-massovogo-dtp-naprotiv-mecheti-v-almaty-foto/