"Водителя укусила оса": автобус вылетел на тротуар в Шымкенте (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: Otyrar.kz

В Шымкенте маршрутный автобус №72 вылетел на тротуар. На место происшествия выехали стражи порядка. Аварию прокомментировали в транспортной компании. Об этом сообщает в своем Telegram-канале издание Otyrar.kz.

ДТП произошло на пересечении улиц Рыскулова и Бауыржана Момышулы, рядом с одним из городских рынков.

По данным издания, в момент выезда автобуса на тротуар там не было пешеходов. В салоне никто не пострадал.

На место происшествия прибыли полицейские, которым предстоит выяснить все обстоятельства аварии.

Между тем в транспортной компании заявили, что водителя укусила оса, после чего он потерял сознание.

"В данном происшествии водителя автобуса укусила оса, он почувствовал себя плохо и потерял сознание. Никто из пассажиров не пострадал", - сообщили в ТОО "ТТК".

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1966387-voditelya-ukusila-osa-avtobus-vyletel-na-trotuar-v-shymkente-video/