Подросток на скутере наехал на лошадь в Акмолинской области

Иллюстративное фото: Sol de Zuasnabar Brebbia / Getty Images

20 апреля на проселочной дороге около села Лазовое в Акмолинской области произошло ДТП: школьник во время езды наехал на лошадь, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, выяснилось, что в момент аварии ученик 7 класса местной средней школы ехал на скутере марки Raller.

В то же время пастух перегонял стадо лошадей через дорогу. Подросток в итоге наехал на одну из лошадей.

Он пояснил стражам порядка, что хотел избежать столкновения, но ему помешала другая автомашина, которая ехала навстречу.

В результате ДТП школьник получил различные травмы и был доставлен в лечебное учреждение.

В полиции отметили, что пострадавший ехал на скутере без защитного шлема.

По данному факту ОП Астраханского района начало досудебное расследование по статье 345, часть 1 УК РК "Нарушение правил дорожного движения". Назначены необходимые экспертизы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1966274-podrostok-na-skutere-naehal-na-loshad-v-akmolinskoy-oblasti/