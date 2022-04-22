Подросток на скутере наехал на лошадь в Акмолинской области
20 апреля на проселочной дороге около села Лазовое в Акмолинской области произошло ДТП: школьник во время езды наехал на лошадь, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.
Как рассказали в полиции, выяснилось, что в момент аварии ученик 7 класса местной средней школы ехал на скутере марки Raller.
В то же время пастух перегонял стадо лошадей через дорогу. Подросток в итоге наехал на одну из лошадей.
Он пояснил стражам порядка, что хотел избежать столкновения, но ему помешала другая автомашина, которая ехала навстречу.
В результате ДТП школьник получил различные травмы и был доставлен в лечебное учреждение.
В полиции отметили, что пострадавший ехал на скутере без защитного шлема.
По данному факту ОП Астраханского района начало досудебное расследование по статье 345, часть 1 УК РК "Нарушение правил дорожного движения". Назначены необходимые экспертизы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1966274-podrostok-na-skutere-naehal-na-loshad-v-akmolinskoy-oblasti/