Пятилетняя пассажирка погибла под колесами автобуса в Усть-Каменогорске

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В Усть-Каменогорске водитель автобуса наехал на 5-летнюю девочку, которая в это время выходила из транспорта – от полученных травм ребенок погиб на месте, сообщает Департамент полиции ВКО на своей официальной странице в Instagram.

Инцидент произошел в четверг, 21 апреля, в районе 17:15 на улице Бажова.

В полиции уверяют, что трагедия случилась по вине водителя автобуса, который не обеспечил безопасную высадку пассажиров.

"59-летний водитель маршрутного автобуса марки King Long на автобусной остановке "Нефтебаза", не обеспечив безопасную высадку пассажиров, продолжил движение и допустил наезд на малолетнюю пассажирку (девочку 2017 года рождения), которая в результате ДТП от полученных телесных повреждений, несовместимых с жизнью, скончалась на месте происшествия", – поведали в восточноказахстанской полиции.

Все обстоятельства и причину ДТП установит следствие. Расследование будет проводиться по ч. 3 ст. 345 УК РК – "Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека".

В рамках этого расследования назначен ряд судебных экспертиз.

Иная информация, как отметили в полиции, в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Внимание: на видео содержится ненормативная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1966234-pyatiletnyaya-passazhirka-pogibla-pod-kolesami-avtobusa-v-ust-kamenogorske/