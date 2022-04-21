Погибли три человека: начальник ДП Костанайской области лично выезжал на место жуткого ДТП

Место происшествия. Фото: со страницы Ерлана Омарбекова в Facebook

ДТП на трассе Костанай-Аулиеколь-Сурган унесло жизни 3 человек. Страшная авария произошла 20 апреля. Стражи порядка проводят досудебное расследование. Об этом сообщил на своей официальной странице в Facebook начальник департамента полиции Костанайской области Ерлан Омарбеков.

По его данным, 20 апреля в 22.25 часов в полицию поступило сообщение о том, что на 76 км автодороги Костанай-Аулиеколь-Сурган произошло ДТП.

"26-летний водитель Toyota Estima, стоящей на российском учете, житель Житикары, двигаясь в сторону Нур-Султана, совершил столкновение с прицепом "КамАЗа", который ехал во встречном направлении, управлял им житель Костаная 1994 года рождения", - рассказал начальник ДП региона.

Место происшествия. Фото: ДП Костанайской области

В результате аварии водитель легкового авто и два пассажира от полученных травм скончались на месте происшествия. Еще один пассажир Toyota госпитализирован в реанимацию.

"Выехал на место ДТП. В настоящее время в рамках досудебного расследования, предусмотренного ч.4 ст.345 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), выясняем причины аварии. Назначены необходимые экспертизы", - пояснил Ерлан Омарбеков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1966105-pogibli-tri-cheloveka-nachalnik-dp-kostanayskoy-oblasti-lichno-vyezzhal-na-mesto-zhutkogo-dtp/