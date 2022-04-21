Жуткий момент наезда на женщину попал на видео в Алматинской области

Место происшествия. Кадр из видео: соцсети

В Алматинской области камера уличного видеонаблюдения зафиксировала жуткое ДТП, в котором серьезно пострадала 55-летняя женщина. Подробности аварии озвучили в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео жесткого наезда на пешехода распространяется в мессенджере WhatsApp.

На кадрах легковая машина пытается совершить обгон и сбивает на большой скорости человека, шедшего по обочине дороги.

Женщина не успевает среагировать и от сильного удара несколько раз переворачивается в воздухе, а потом падает в 25-30 метрах от места столкновения.

В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что автомобиль сбил 55-летнюю женщину, которой чудом удалось выжить.

Выяснилось, что наезд на пешехода произошел 20 апреля в селе Шелек Енбекшиказахского района.

"Момент ДТП попал в объектив камеры уличного видеонаблюдения. Запись сейчас изъята и приобщена к материалам дела.

В аварии пострадала 55-летняя женщина, которая попала под колеса Lada. За рулем был 25-летний житель села Шелек.

Пострадавшая госпитализирована с различными травмами в больницу. Водителя доставили в полицию и допросили. Машина помещена на специализированную стоянку", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Расследование по факту ДТП находится в производстве Шелекского отдела полиции.

Внимание! Видео не предназначено для просмотра лицам моложе 18 лет, беременным и людям со слабой нервной системой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1966098-zhutkiy-moment-naezda-na-zhenschinu-popal-na-video-v-almatinskoy-oblasti/