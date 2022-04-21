Грузовик на ходу выронил плиту на дорогу близ Актау (фото)

Фото очевидца: lada.kz

Железобетонная плита упала на проезжую часть с грузового автомобиля на ходу в пригороде Актау. Очевидцы сняли последствия произошедшего на фото.

Вечером 20 апреля на автодороге в районе села Баскудык на перекрестке с грузовика марки "КамАЗ" упала железобетонная плита. Об этом корреспондентам издания Lada.kz сообщили очевидцы. В результате случившегося транспортное средство накренилось.

Позже, как пишет издание, на месте событий появился автокран, который вернул выпавшую бетонную плиту на место.

Фото очевидца: lada.kz

В полиции пока не комментировали данный дорожный инцидент.

Напомним, на днях алматинцев позабавила корова, которая выбежала на проезжую часть на пересечении улиц Толе би и Момышулы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1966064-gruzovik-na-hodu-vyronil-plitu-na-proezzhuyu-chast-bliz-aktau-foto/