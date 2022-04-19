Lexus столкнулся с автобусом в Алматы, пострадала женщина (фото)

Место аварии. Фото: instagram.com/kris.p.almaty.official

В Алматы произошло ДТП с участием общественного транспорта – маршрутный автобус столкнулся с автомобилем Lexus. В результате произошедшего пострадала женщина, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции Алматы.

Фотографиями с места аварии поделился Instagram-паблик kris.p.almaty.official.

В Департаменте полиции Алматы сообщили, что ДТП произошло на улице Гоголя вчера, 18 апреля, примерно в 18:45.

По данным правоохранительных органов, водитель Lexus следовал по подъездной дороге в южном направлении и при выезде на улицу Гоголя допустил столкновение с автобусом, который двигался в западном направлении.

В результате аварии пострадала пассажирка автобуса 1942 года рождения, добавили в полиции.

Факт расследуется Управлением полиции Алмалинского района.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1965651-lexus-stolknulsya-s-avtobusom-v-almaty-postradala-zhenschina-foto/