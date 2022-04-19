Lexus столкнулся с автобусом в Алматы, пострадала женщина (фото)
В Алматы произошло ДТП с участием общественного транспорта – маршрутный автобус столкнулся с автомобилем Lexus. В результате произошедшего пострадала женщина, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции Алматы.
Фотографиями с места аварии поделился Instagram-паблик kris.p.almaty.official.
В Департаменте полиции Алматы сообщили, что ДТП произошло на улице Гоголя вчера, 18 апреля, примерно в 18:45.
По данным правоохранительных органов, водитель Lexus следовал по подъездной дороге в южном направлении и при выезде на улицу Гоголя допустил столкновение с автобусом, который двигался в западном направлении.
В результате аварии пострадала пассажирка автобуса 1942 года рождения, добавили в полиции.
Факт расследуется Управлением полиции Алмалинского района.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1965651-lexus-stolknulsya-s-avtobusom-v-almaty-postradala-zhenschina-foto/