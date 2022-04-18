Фура с прицепом перевернулась и снесла отбойник в Алматы (фото)
В Турксибском районе Алматы произошло ДТП: грузовик с прицепом перевернулся во время движения и снес дорожное ограждение на краю улицы. Всего было снесено порядка 30 метров металлического отбойника.
Как пишет Sputnik Казахстан со слов очевидцев, фура с прицепом в момент аварии двигалась по Северному кольцу.
Как пишет издание, водитель грузовика с прицепом свернул на развязку на Капчагайский мост и не справился с управлением на затяжном повороте, из-за чего машина опрокинулась набок.
Указывается, что всего большегруз снес около 30 метров металлического отбойника.
Водитель самостоятельно выбрался из поврежденной кабины. Издание указывает, что мужчина серьезно не пострадал, отделавшись ушибами и ссадинами.
На месте происшествия работают сотрудники дорожно-транспортной полиции. Им предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1965620-fura-s-pritsepom-perevernulas-i-snesla-otboynik-v-almaty-foto/