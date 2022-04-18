Фура с прицепом перевернулась и снесла отбойник в Алматы (фото)

Машина полиции. Фото: Sputnik / Стрингер

В Турксибском районе Алматы произошло ДТП: грузовик с прицепом перевернулся во время движения и снес дорожное ограждение на краю улицы. Всего было снесено порядка 30 метров металлического отбойника.

Как пишет Sputnik Казахстан со слов очевидцев, фура с прицепом в момент аварии двигалась по Северному кольцу.

Поврежденный грузовик. Фото: Sputnik / Стрингер

Как пишет издание, водитель грузовика с прицепом свернул на развязку на Капчагайский мост и не справился с управлением на затяжном повороте, из-за чего машина опрокинулась набок.

Указывается, что всего большегруз снес около 30 метров металлического отбойника.

Место ДТП в Алматы. Фото: Sputnik / Стрингер

Водитель самостоятельно выбрался из поврежденной кабины. Издание указывает, что мужчина серьезно не пострадал, отделавшись ушибами и ссадинами.

Снесенный отбойник. Фото: Sputnik / Стрингер

На месте происшествия работают сотрудники дорожно-транспортной полиции. Им предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1965620-fura-s-pritsepom-perevernulas-i-snesla-otboynik-v-almaty-foto/