Мотоциклист пострадал после столкновения с иномаркой в Алматы (фото)

ДТП в Алматы. Фото: Sputnik / Стрингер

Сегодня в Алматы произошло ДТП с участием мотоцикла и автомобиля Kia Rio. Очевидцы сообщают, что мотоциклист на полном ходу врезался в иномарку, после чего отлетел на несколько метров, а его транспортное средство задымилось.

ДТП в Алматы произошло сегодня, 18 апреля, около часа дня в районе пересечения проспекта Рыскулова и улицы Жансугурова, сообщает издание Sputnik Казахстан.

По словам очевидцев, оба транспортных средства ехали по улице Рыскулова в восточном направлении. Немного не доезжая Жансугурова водитель Kia Rio собирался свернуть вправо, в сторону частного сектора, но в этот момент ему в бок врезался мотоцикл, двигавшийся на большой скорости.

Как сообщают корреспонденты, от сильного удара мотоцикл отбросило на несколько метров, после чего он задымился. Другие водители, ставшие свидетелями ДТП, поспешили на помощь с автомобильными огнетушителями, не позволив пламени разгореться.

Отмечается, что водитель автомобиля не пострадал, тогда как мотоциклист с ушибами и переломами был госпитализирован в ближайшую больницу.

По факту ДТП начато расследование, которое поможет установить причину и виновника аварии.

ДТП в Алматы. Фото: Sputnik / Стрингер

ДТП в Алматы. Фото: Sputnik / Стрингер

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1965594-mototsiklist-postradal-posle-stolknoveniya-s-inomarkoy-v-almaty/