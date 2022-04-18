Видео с места смертельного ДТП в Алматинской области выложили в Сеть

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/kris.p.almaty.official

На трассе Капшагай-Баканас 80-летний водитель спровоцировал крупное ДТП и погиб. В аварии пострадали еще три человека. Подробности происшествия озвучили в департаменте полиции Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео с места ДТП распространяется в соцсетях. На кадрах показаны три иномарки с сильными повреждениями. Одна из машин опрокинулась в кювет, две другие стоят на проезжей части.

Отмечается, что столкновение произошло 17 апреля на трассе Алматы-Баканас.

В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что в аварии погиб пожилой мужчина, который, предположительно, сам является виновником ДТП.

"ДТП с участием трех легковых автомобилей произошло на 35 км автодороги Капшагай-Баканас. По предварительной версии, авария спровоцирована 80-летним водителем Volkswagen Golf, который при обгоне допустил столкновение со встречным Mitsubishi Galant, а затем по инерции врезался в Volkswagen Getta, который ехал в попутном направлении.

В результате на месте происшествия погиб водитель Golf и трое травмированы. Пострадавшие госпитализированы в больницу Капшагая", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Расследование проводится по ст.345 ч.3 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Назначена экспертиза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1965504-video-s-mesta-smertelnogo-dtp-v-almatinskoy-oblasti-vylozhili-v-set/